Интенсивность работы угольных электростанций будет ограничена  

В зимний период интенсивность работы угольных электростанций будет максимально ограничена. Об этом заявил в четверг министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо. Такое решение связано с тем, что в зимнее время концентрация опасной для здоровья мелкой пыли в воздухе резко возрастает. Известно, что значительная доля этой пыли поступает из-за рубежа, однако внутренние факторы также играют немалую роль. Именно поэтому необходимо принять меры к уменьшению числа источников загрязнения воздуха в самой Корее, к которым относятся выхлопные газы автомобилей и угольные электростанции.





Учёные РК, Китая и Японии провели совместное исследование факторов образования мелкой пыли в воздухе, первые результаты которого были обнародованы 20 ноября Корейским институтом экологических исследований. Согласно отчёту, более половины микропыли образуется внутри страны, а 49% приносится воздушными потоками из-за рубежа, в том числе 32% - из Китая. Пыль поступает также из КНДР, Монголии, Японии и стран Юго-Восточной Азии. Эти результаты соответствуют данным, полученным учёными Корейского института экологических исследований и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, проведённого в 2016 году. Тогда анализ состава воздуха над Сеулом тоже показал, что 52% загрязнений вызваны внутренними факторами.





Полученные результаты являются не абсолютными показателями, а лишь усреднёнными значениями показателей, полученных каждой из сторон. Цифры, полученные корейскими и японскими учёными, были в целом схожи, однако данные из Китая отличались. Учёные объяснили это тем, что в Китае использовалась несколько иная методика анализа. Из-за этого могут возникнуть подозрения, что китайская сторона сознательно пыталась уменьшить долю собственной ответственности. Для разработки эффективных мер борьбы с микропылью важно знать соотношение факторов её образования в сезон наибольшей концентрации. Как сообщили в Корейском институте экологических исследований, в период с декабря по март доля пыли, поступающей с воздушными потоками из-за рубежа, возрастёт на 10-20%, превысив 80%, а доля китайской микропыли может составить 70%. Это говорит о том, что внутренних мер недостаточно, чтобы полностью решить проблему. Однако начать необходимо именно с сокращения факторов образования микропыли внутри страны.