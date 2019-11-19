В РК могут быть смягчены ограничения на зарубежные поездки для звёзд эстрады, не служивших в армии

Министерство культуры, спорта и туризма РК занялось решением вопроса службы в армии членов музыкальных групп, продвигающих корейскую культурную волну Халлю в мире. В настоящий момент, несмотря на активную деятельность певцов внутри страны и за рубежом, они не имеют льгот, в том числе, не имея возможности проходить альтернативную военную службу. 21 ноября на заседании правительства был рассмотрен и утверждён план изменения системы альтернативной службы. Ранее рабочая группа в составе представителей министерства обороны, министерства культуры, спорта и туризма и Государственного управления по учёту военнослужащих решила сохранить нынешнюю систему альтернативной службы, которая не распространяется на деятелей массовой культуры.





Профессионалы в сфере спорта, культуры и искусства, как правило, должны работать в своей сфере максимально активно при достижении пика мастерства. Поэтому для них действует система освобождения от военной службы или прохождения альтернативной службы. Но эти льготные условия не распространяются на представителей массовой культуры, простых певцов, звёзд кино и других. Поэтому в последнее время звучат призывы смягчить правила для известных музыкальных коллективов, в том числе, разрешить им проходить альтернативную службу. Но рабочая группа решила не делать поблажек для артистов. Это объясняется стремлением сохранить принципы справедливости и равенства, продвигаемые правительством. К тому же указывается на отсутствие объективных причин для этого. К примеру, в сфере классической музыки есть множество международных конкурсов, чей авторитет всеми признаётся. Но в случае с массовой музыкой таковых нет, что лишает возможности давать объективную оценку. Также, если изменить позицию, то это создаст прецедент, что повлечёт требования представителей самых разных сфер предоставить им такие же льготы.





Известная в мире К-РОР группа BTS внесла большой вклад в распространение корейской культурной волны Халлю. Она неоднократно покоряла топ чарта Billboard и других подобных международных чартов, а также провела ряд успешных мировых турне. Поэтому будет не так много противников предоставления льгот по военной службе данной группе. Но в этом случае опасения министерства обороны могут подтвердиться. Поэтому Государственное управление по учёту военнослужащих и министерство культуры, спорта и туризма рассматривают различные варианты решения вопроса с учётом всех факторов.



