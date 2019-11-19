Пожарная охрана переходит в подчинение правительства

ⓒYONHAP News

Со следующего года органы пожарной охраны, которые в настоящее время подчиняются местным администрациям, перейдут в подчинение правительства. Соответствующий закон был одобрен 19 ноября Национальным собранием. К концу марта следующего года Управление пожарной охраны должно завершить процедуру ввода в действие данного закона, а с 1 апреля он вступит в силу.

О переводе пожарной охраны в подчинение правительства нынешний президент Мун Чжэ Ин говорил ещё во время предвыборной кампании как об одной из приоритетных задач. После вступления в должность президента он также не раз акцентировал внимание на необходимости этого шага. В настоящее время в подчинении правительства находятся чуть больше одного процента пожарных, а остальные 99 процентов подчиняются местным администрациям. Соответственно, положение пожарных, качество работы и оснащение во многом зависят от финансовых возможностей региона и заинтересованности местного руководства. Именно по этим причинам впервые и стал подниматься вопрос о переводе пожарной охраны в подчинение правительства.

Впервые обсуждение данного вопроса было инициировано в 2011 году тогдашней правящей партией «Ханнара», но к консенсусу прийти так и не удалось. Тем не менее, после катастрофы с пожарным самолётом в городе Кванчжу в 2014 году обсуждение активизировалось. Последним толчком к успешному принятию законодательства послужило предвыборное обещание президента Мун Чжэ Ина, которое он постарался выполнить.