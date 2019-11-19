Дополнительные меры по сокращению рабочей недели

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Правительство Республики Корея представит в первой половине декабря окончательный план уменьшения отрицательного влияния 52-часовой рабочей недели на частный бизнес. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Ранее данные меры были представлены министром труда и занятости, однако способ их ввода в действие во многом зависит от одобрения Национальным собранием закона о трудовых стандартах.

Суть дополнительных мер сводится к продлению буферного периода внедрения 52-часовой рабочей недели, то есть периода, когда наказание за нарушение применяется. На данный момент для предприятий, где трудятся свыше трёхсот человек, действует шестимесячная отсрочка, а для некоторых – девятимесячная. Пока конкретные сроки возможной дополнительной отсрочки опубликованы не были, но вполне вероятно, что это будет срок свыше девяти месяцев. Другими словами, дополнительные меры позволяют отсрочить вступление закона в действие.

Кроме того, меры правительства включают расширение специальной системы сверхурочных рабочих часов, которая сейчас распространяется только на ликвидацию последствий стихийных и других бедствий. Теперь это исключение предлагается распространить на любую деятельность при условии острой производственной необходимости.

Дополнительные меры правительства обусловлены тем, что предприятия среднего и малого бизнеса пока не готовы к переходу на 52-часовую рабочую неделю. В компаниях, где трудятся до трёхсот человек, новый режим рабочего времени должен быть введён с первого января. Без дополнительных мер правительства такие компании могут ощутить серьёзное бремя, которое усугубляется застоем в экономике.