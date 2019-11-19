Диалог с народом президента Мун Чжэ Ина

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19 ноября президент РК Мун Чжэ Ин впервые после вступления в должность провёл в прямом эфире «Диалог с народом», ответив на вопросы трёхсот жителей страны. Кроме того, он изложил свои взгляды на актуальные проблемы государственной политики. В ходе почти двухчасовой встречи поднимались вопросы мира на Корейском полуострове, проблемы малого бизнеса, внештатных сотрудников, рынка недвижимости, мультикультурных семей.

По вопросу мира на Корейском полуострове президент выразил уверенность в том, что третий северокорейско-американский саммит будет успешным, если всё же состоится. Он также позволит создать условия для улучшения межкорейских отношений.

Говоря о мерах правительства по решению важнейших экономических проблем, Мун Чжэ Ин отметил улучшение ситуации на рынке недвижимости, поскольку цены на жильё упали, а суммы арендного залога стабилизировались. Президент принёс гражданам страны извинения за назначение и отставку бывшего министра юстиции Чо Гука. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость реформирования системы прокуратуры и создания следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников.

По словам Мун Чжэ Ина, в первой половине его президентского срока была выбрана правильная политика, результаты которой мы видим сегодня. Тем не менее, были в ней и слабые стороны, которые привели к проблемам в экономике, нехватке рабочих мест, неудачной кадровой политике и ослаблению народного единства. По окончании эфира глава государства получил свыше 16 тысяч вопросов, на которые предстоит ответить сотрудникам его администрации.