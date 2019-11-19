РК отложила прекращение действия соглашения GSOMIA

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Южнокорейская сторона приняла решение приостановить процедуру прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией. Об этом 22 ноября сообщил заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Ю Гын. По его словам, данное решение было принято при условии сохранения возможности прекращения действия соглашения в любой момент по инициативе Сеула. Помимо этого, принято решение на время диалога по торговому спору приостановить процедуру обращения Сеула в ВТО по вопросу ограничительных мер Японии. Речь идёт о мерах Токио по ужесточению правил поставок в РК стратегического сырья, являющегося ключевым компонентом в производстве полупроводников. Данные решения были приняты спустя 144 дня после наложения Японией ограничительных экспортных мер на РК, спустя 112 дней после исключения РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии и спустя 3 месяца после того, как южнокорейское правительство приняло решение не продлевать с Японией соглашение GSOMIA. Японское правительство, в свою очередь, заявило, что будет продолжать торговые переговоры с РК.

Таким образом, сторонам удалось избежать критической ситуации в двусторонних отношениях за шесть часов до окончания действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией. Теперь у РК и Японии есть дополнительное время, чтобы разрешить нерешённые вопросы.

В политических кругах на решение правительства отреагировали по-разному. Правящая партия и консервативный лагерь оппозиции оценили действия правительства положительно, тогда как прогрессивные силы назвали решение «дипломатическим унижением». США, которые старались активно повлиять на разрешение ситуации между Сеулом и Токио, поприветствовали принятое решение и заявили, что продолжат работать над трёхсторонним сотрудничеством по безопасности между РК, США и Японией.

Тем не менее, пока можно говорить только об образовавшейся возможности для переговоров, а разница в позициях обеих стран остаётся довольно большой. В скором времени можно ожидать встречу представителей РК и Японии на более высоком уровне, а перед проведением трёхстороннего саммита в Пекине в феврале следующего года – встречу лидеров РК и Японии.