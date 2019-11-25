В Пусане проходит специальный саммит РК и АСЕАН

АСЕАН представляет собой региональную межправительственную организацию с одной из самых динамично развивающихся экономик мира. На сегодняшний день в её состав входят 10 государств. Общее население стран-членов АСЕАН составляет 650 млн человек, а общие показатели ВВП и внешней торговли – по 3 трлн долларов. Отношения между РК и АСЕАН начались в 1989 году. Тогда объём торговли сторон не превышал 8,2 млрд долларов, но за последние 30 лет он вырос более, чем в 20 раз. В прошлом году экспорт превысил 100 млрд долларов, а импорт 60 млрд долларов. Для сравнения, в этот период общий экспорт и импорт РК выросли примерно в семь раз.





В этом году экспорт РК в страны АСЕАН составил 80 млрд долларов, импорт - 47,4 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом показатели сократились на 2,8% и 4,7% соответственно. Это произошло по причине торгового конфликта между США и Китаем. Однако, по мнению аналитиков, велика вероятность того, что экспорт и импорт восстановятся до конца этого года до уровня предыдущего года. Добавим, что на сегодняшний день АСЕАН является вторым по важности торговым партнёром Сеула. В свою очередь, для АСЕАН РК находится на 5 месте после Китая, ЕС, США и Японии.





В последнее время развитие торговых отношений между РК и Вьетнамом привлекает особое внимание. В 1989 году объём торговли с этой страной не превышал 86 млн долларов. Но уже в прошлом году южнокорейский экспорт во Вьетнам достиг отметки в 48,6 млрд долларов, а импорт - почти 20 млрд долларов. Таким образом, Вьетнам вошёл в тройку экспортных партнёров РК. Между тем, показатели инвестиций РК в экономику АСЕАН демонстрируют уверенный рост. По данным за прошлый год, почти 1.300 южнокорейских компаний осуществляли свою деятельность в странах АСЕАН. В прошлом году АСАЕН занял первое место по объёму заказов в сфере инфраструктуры с показателем 11,9 млрд долларов. Это стало возможным благодаря активному экономическому развитию во Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. В связи с этим южнокорейское правительство активно работает над заключением договоров о свободной торговле отдельно с каждой из стран АСЕАН. Среди результатов подобных усилий можно отметить, что 16 октября текущего года РК и Индонезия сообщили о фактическом заключении двустороннего Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве (СЕРА). 25 ноября стороны подписали совместную декларацию об окончательном заключении соглашения. Официальное подписание документа запланировано на первую половину следующего года.



