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Давай дерзай! (7) 잘났어

#Говорим как герои сериалов l 2019-11-24

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

잘났어

[Чжал-ла-ссо] 

Как хорош


Грамматика

– наречие, которое переводится как «хорошо». Далее идет глагол 나다 «появляться, родиться». Все вместе 잘나다, дословно можно перевести как «стасть выдающимся» или просто «выдающийся». Вообще это выражение редко применяется в целях похвалы, а, скорее всего, имеет критикующий характер. Когда кто-то через чур хвастается, и вам это не нравится, то можно говорить смело 잘났어. 


 1 하니까 너무 거만해진거 같아잘났어 정말.

- После того он занял первое место, он стал слишком гордым. Ой, как хорош. 


너가 우리 팀에서 제일  나가잘났어

- Ты самый лучший в нашей команде. Как хорош. 


그래  잘났어네가 혼자  !

- Да как ты хорошо, сам все делай! 


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