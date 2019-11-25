Давай дерзай! (7) 잘났어

Фраза недели

잘났어

[Чжал-ла-ссо]

Как хорош





Грамматика

잘 – наречие, которое переводится как «хорошо». Далее идет глагол 나다 «появляться, родиться». Все вместе 잘나다, дословно можно перевести как «стасть выдающимся» или просто «выдающийся». Вообще это выражение редко применяется в целях похвалы, а, скорее всего, имеет критикующий характер. Когда кто-то через чур хвастается, и вам это не нравится, то можно говорить смело 잘났어.





- 쟤 1등 하니까 너무 거만해진거 같아, 잘났어 정말.

- После того он занял первое место, он стал слишком гордым. Ой, как хорош.





- 너가 우리 팀에서 제일 잘 나가, 잘났어.

- Ты самый лучший в нашей команде. Как хорош.





- 그래 너 잘났어, 네가 혼자 다 해!

- Да как ты хорошо, сам все делай!



