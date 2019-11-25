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Население десяти стран АСЕАН составляет 650 млн человек. Объём местного рынка оценивается в 3 трлн долларов. И вот сегодня лидеры этих стран собрались в Пусане. Об экономическом значении и ожидаемом эффекте саммита РК-АСЕАН мы поговорим с экономическим обозревателем г-ном Чон Чхоль Чжином.





Наша страна не входит в АСЕАН, но мы находимся в близких отношениях, которые сегодня имеют характер стратегических и партнёрских. Встреча лидеров РК и АСЕАН проходит в третий раз. Первые две состоялись в 2009 году на острове Чечжудо и в 2014 году в Пусане. Наверное, РК является единственным партнёром АСЕАН, с которым саммит проводится уже в третий раз. Правительство Мун Чжэ Ина реализует «новую южную политику», и саммит преследует различные цели.





Специальный саммит РК-АСЕАН, который проходит 25-26 ноября в Пусане, очень важное событие для развития двусторонних отношений. Между тем, на 27 ноября намечен саммит РК и стран Меконга, в числе которых Лаос, Мьянма, Вьетнам, Камбоджа и Таиланд. Прежде официальные контакты между РК и объединением стран Меконга осуществлялись на уровне министров. Эти два мероприятия дают РК хороший шанс на развитие сотрудничества с государствами этих регионов, в чём Сеул остро нуждается на фоне продолжения торговой войны США и Китая, а также торгового конфликта с Японией.





В АСЕАН входят десять стран - Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. История данной организации началась ещё в 60-е годы прошлого века. Тогда страны региона переживали экономические и политические трудности: шла Вьетнамская война, усиливали своё влияния Китай и Индия. В августе 1967 года Индонезия, Сингапур, Филиппины, Таиланд и Малайзия решили объединиться в союз, который впоследствии вырос в АСЕАН. Население региона превышает 650 млн человек. Общий объём ВВП стран-членов АСЕАН составляет 3 трлн долларов, а экономический рост 6% в год. Поэтому внимание не только нашей страны, но и всего мира сосредоточено на росте этого региона.





АСЕАН с огромным рынком и стремительным ростом может стать платформой для нового рывка южнокорейской экономики. Население АСЕАН занимает третье место после Китая и Индии. Самым большим преимуществом стран-членов АСЕАН является наличие огромных человеческих ресурсов. Средний возраст местных жителей – 30-40 лет. Это огромный потребительский рынок и производственная база. Для РК, зависящей от США и Китая, которые продолжают торговый спор, жизненно необходимо расширить круг стратегических партнёров.





Ранее РК проводила «северную политику», нацеленную на расширение зоны экономической активности в сторону Китая и России. Правительство Мун Чжэ Ина решило разрабатывать также южное направление, инициировав «новую южную политику». Что мы имеем на юге? Это АСЕАН, Юго-Восточная Азия. В ноябре 2017 года рамки «новой южной политики» были обозначены более чётко. Президент Мун Чжэ Ин посетил Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Малайзию, Камбоджу и Бруней, поэтому нынешний саммит РК-АСЕАН имеет важное значение для активизации обменов. Они могут стать ещё теснее. Для этого следует показать партнёром из АСЕАН и стран Меконга в преимущества сотрудничества с нашей страной в самых разных сферах.





РК и АСЕАН наладили диалог в 1989 году. В 2004 году отношения перешли на уровень всеобъемлющих партнёрских отношений, а в 2010 году - стратегических партнёрских отношений. В 2017 году была обозначена «новая южная политика». Её цель состоит в выведении отношений с АСЕАН и Индией на тот же уровень, который РК поддерживает с четырьмя крупнейшими соседями. Работа в этом направлении идёт очень активно. В октябре РК и Индонезия договорились о фактическом подписании Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве, а затем была достигнута договорённость по соглашению о свободной торговле с Филиппинами. По состоянию на прошлый год товарооборот РК и АСЕАН составил 159 млрд 700 млн долларов. В 1980 году он составлял лишь 2 млрд 600 млн долларов. Между тем, не только РК, но и другие страны наращивают темпы сближения с регионом. В укреплении сотрудничества со странами-членами АСЕАН заинтересованы Япония и Китай. Особые преимущества у Китая, который, помимо географической близости, обладает огромными финансовыми возможностями. К тому же долгосрочная макроэкономическая программа «Один пояс, одна дорога»', проводимая Си Цзиньпином, напрямую конкурирует с «новой южной политикой» Сеула. Поэтому следует помнить о соперничестве с этими странами. У РК есть преимущество в сфере культурных контентов, но это и другие направления следует постоянно развивать в рамках активизации контактов на разных уровнях.