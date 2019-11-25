В Пусане завершился саммит РК и АСЕАН

Специальный саммит РК и АСЕАН в значительной мере укрепит позиции новой южной политики РК. Планируется увеличение объёма двусторонней торговли в следующем году до 200 млрд долларов в годовом исчислении. Ожидается большой прогресс в сфере дипломатии и безопасности. Будет укреплено сотрудничество в различных областях, включая сферу культуры и экологии. Таким образом, новая южная политика РК перейдёт на более высокий уровень. Она ориентирована на страны АСЕАН. Поэтому важным является расширение сотрудничества со странами организации до уровня отношений с США, Китаем, Россией и Японией.





Новая южная политика Мун Чжэ Ина представляет собой официальную дипломатическую доктрину. Она была опубликована 9 ноября 2017 года во время бизнес-форума РК и Индонезии. Данная политика основана на трёх основных ценностях, таких как человек, мир и совместное процветание. Её суть не ограничивается экономическим сотрудничеством, также включая в себя стремление к достижению общего процветания через взаимодействие. Акцент сотрудничества будет смещён с внешней торговли и охватит сферу культуры и безопасности. Здесь имеется ввиду расширение рамок сотрудничества по вопросам технологий, культуры, искусства и гражданского обмена. РК и страны АСЕАН стремятся к укреплению отношений в сфере безопасности, потому как мир на Корейском полуострове является гарантией мира в Юго-Восточной Азии и процветания стран АСЕАН. Члены организации поддерживают отношения с СК. Поэтому они могут сыграть важную роль в решении ядерной проблемы КНДР и снятии напряжённости на Корейском полуострове.





Корейский полуостров является геополитическим регионом, в котором сходятся интересы многих мировых держав. По этой причине РК вынуждена уделять большое значение дипломатическим отношениям с США, Китаем, Россией и Японией. В период холодной войны приоритет отдавался взаимоотношениям с Вашингтоном и Токио, а после её окончания - отношениям с Китаем и Россией. В основу новой южной политики легли пересмотр дипломатии, ориентированной на эти 4 государства. Немаловажную роль сыграли экономическое и политическое влияние стран АСЕАН в регионе. В свою очередь, сама организация также желает расширения сотрудничества с РК во многих сферах. Таким образом, новая южная политика имеет стратегическое значение для расширения горизонта внешних связей РК. Между тем, По итогам саммита его участники приняли совместное заявление, в котором указывается на необходимость регионального единства АСЕАН в вопросе создания прочного мира и достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Также выражены позиция протеста против протекционизма во внешней торговле, стремление к сотрудничеству в деле подготовки к четвёртой промышленной революции.



