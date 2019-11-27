Рассказ «Ынбирён» писателя Ли Сун Вона

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Я выехал из Сеула и направляюсь в Ынбирён. Даже сейчас весной там идёт снег. По возвращению я привезу тебе тёплую весточку о снеге.





그 샛길을 은비령(隱秘嶺)이라고 이름 붙인 건 나와 그였다.

그가 죽은 다음인 지금도

그 샛길의 이름을 은비령으로 알고 있는 사람은

나와 여자밖에 없었다.





처음엔 은자령(隱者嶺)이라고 불렀다.

은자가 사는 땅.

그러다 그보다 더 신비롭게 깊이 감춰진 땅이라는 이름으로

은비령이라고 불렀다.









На спуске с холма Хангерён справа виднелась второстепенная дорога, на участке которой и находилось местечко под названием Ынбирён. Оно означало «глубоко и мистически спрятанная земля». После смерти друга это название было известно лишь двум людям – главному герою и жене друга.









В ту ночь в Ынбирёне кружился ещё не успевший растаять снег. Как и в прошлой жизни 25 миллионов лет назад, я снова запрятал глубоко в своём сердце пролетевшую мимо меня звезду. Пока звёзды глубоко оседали в наших сердцах, даже посреди леденящего дыхания лютых ветров Ынбирёна мы верили, что эта жизнь будет недолгой и до следующей жизни, которую мы теперь будем ждать, осталось не так много времени.





별처럼 여자는 2천 5백만년 후

다시 내게로 오겠다고 했다.

나도 같은 약속을 여자에게 했다.





벗어나면 아득해도 은비령에서 그것은 긴 시간이 아니었다.

어쩌면 그 때 은비령 너머의 세상은

깜깜하게 멈추어 서고,

나는 2천 5백만 년보다 더 긴 시간을

그곳에 있었던 것인지도 모른다.





아니, 그보다 이제 겨우 다섯 달이 지난

2천 5백만 년 후 우리는 그 약속을 지킬 수 있을까









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Заснеженный Ынбирён – это отправная точка для героя. В этом месте его прошлое, в котором погиб друг, встречается с настоящим, в котором есть место любви.









Писатель Ли Сун Вон родился в г. Каннын провинции Канвондо в 1958 году. В литературных кругах дебютировал в 1988 году с произведением «Дневная луна». Автор произведений «В районе Апкучжон нет аварийного выхода», «Посвящается незамужним» и др.