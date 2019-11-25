Песни из нового альбома IU вошли в первую 10-ку южнокорейских чартов

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Певица IU (наст. имя Ли Чжи Ын, 이지은) выпустила в минувший понедельник пятый мини-альбом «Love poem». Главный хит «Blueming» (블루밍) стал лидером большинства музыкальных чартов страны. Другие 5 песен также вошли в первую десятку.

Это первый альбом IU за последние два года. Последний был опубликован в сентябре 2017 года. В этот раз певица лично приняла участие в написании слов ко всем песням. Отметим, что спустя сутки после выхода альбома было продано более 120 тысяч его копий.

В эти выходные артистка дала концерты в столице. В следующем месяце IU с концертной программой посетит Тайвань, Сингапур, Бангкок и другие страны.