Комедиант Ким Ён Чхоль завершил работу над новой песней





Южнокорейский комедиант Ким Ён Чхоль (김영철) выпустил очередной сольных хит под названием «Светофор» (신호등). По сообщениям продюсерской компании «Mystic Entertainment», новая песня была опубликована в прошлый четверг, 21 ноября.

Видеоклип был загружен на хостинг YouTube спустя сутки. В его съёмках приняли участие Пак Чэ Хён (박재현) и Ким Ха Ён (김하영). За несколько дней видео посмотрели более 20 тысяч человек. Добавим, что слова к песне написала популярная певица «Пада» (наст. имя Чхве Сон Хи, 최성희), музыка была написана профессором университета Ховон, гитаристом Хан Сан Воном (한상원).

Ким Ён Чхоль - известный южнокорейский комедиант. Он дебютировал в 1999 году. Впервые начал заниматься музыкальной деятельностью в 2017 году, после того, как исполнил песню «Ring Ring» (따르릉) вместе певицей Хон Чжин Ён (홍진영).