Актриса Ли Ён Э возвращается на экраны





Актриса Ли Ён Э (이영애) возвращается на сцену спустя 14 лет, приняв участие в фильме под названием «Найди меня» (Bring me home, 나를 찾아줘). Его выход на экраны кинотеатров запланирован на эту среду, 27 ноября.

Ли Ён Э исполнила роль южнокореянки Чон Ён, потерявшей своего сына. Спустя 6 лет после исчезновения она получает известие о его местонахождении и отправляется на поиски.

Последний фильм с участием актрисы «Сочувствие госпоже Месть» (Sympathy For Lady Vengeance / 친절한 금자씨) вышел в 2005 году.