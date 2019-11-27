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Первый саммит РК со странами Меконга
2019-11-27
#Культурная афиша l 2019-11-19
CIX возвращается с очередным музыкальным альбомом "Hello Chapter 2. Hello, Strange Place".
Группа опубликовала ряд видеороликов о трудностях при поступлении в институт, безразличии взрослых, отсутствии одного из родителей в семье и других проблемах подростков внутри и за пределами школы.
Главный трек "Numb" - танцевальный хит в стиле хип-хоп. Его хореографическое исполнение выглядит очень эффектно. Текст песни содержит послание всем подросткам, потерявшим мечту из-за безразличия взрослых.
Подробности на YouTube-канале KBS WORLD Radio!
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2019-11-27
2019-11-27 14:48:01
2019-11-27 11:50:59