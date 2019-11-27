Участники группы ASTRO предстали в новом притягательном образе, сражающем наповал.

Шестой мини-альбом "Blue Flame" стал свидетельством развития потенциала коллектива, расширения творческого спектра и новых визуальных изменений.

Песня "Blue Flame" в полной мере передаёт ритм музыки в стиле регги и мумбатон. Известные корейские и зарубежные композиторы участвовали в её написании. Текст песни о любви, сравнимой лишь с голубым пламенем, создаёт утончённую и глубокую атмосф





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