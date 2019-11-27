Первый саммит РК со странами Меконга

Пять стран бассейна реки Меконг, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам, являются для РК перспективными экономическими партнёрами, учитывая их высокие темпы роста. Это также геополитически важный регион между Китаем и Индией, и все эти страны поддерживают дипотношения как с Сеулом, так и с Пхеньяном. Поэтому они могут сыграть важную роль в области дипломатии и безопасности в межкорейских отношениях. Таким образом, саммит РК со странами Меконга позволит укрепить партнёрство, выгодное для всех сторон.





Река Меконг берёт свое начало с Тибетского плато и проходит через Камбоджу, Лаос, Мьянму, Таиланд и Вьетнам. Общая протяжённость реки составляет около 4000 км. Общая площадь Меконг и её прибрежных зон составляет 800 тыс. квадратных километров. Это самая большая река в Юго-Восточной Азии и 12-я в мире. Не будет преувеличением сказать, что транспорт и жизнь в вышеуказанных странах сосредоточены вокруг этой реки. Местное население составляет 240 млн человек, а средний возраст от 27 до 38 лет. Регион также богат такими ресурсами, как нефть, природный газ, древесина и минеральные ресурсы. В последние годы местные страны создали специальные экономические зоны для активного привлечения инвестиций. Вследствие таких мер, в 2018 году средний показатель экономического роста стран Меконга превысил 6%.





РК и страны Меконга активно работают над расширением сотрудничества после встречи министров иностранных дел в 2011 году. Основными направлениями взаимодействия являются инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии и освоение водных ресурсов. В 2011 году товарооборот сторон составил 34 млрд 100 млн долларов, в 2018 году он достиг отметки в 84,5 млрд долларов. Объём взаимных посещений почти утроился с 2,4 млн человек до 6,9 млн. Страны Меконга также являются основными партнёрами для РК в рамках официальной помощи в целях развития (ОПР). К 2017 году РК оказала соответствующую помощь на сумму 3,3 млрд долларов. Это более 20% от общего объёма проектов РК по двусторонней ОПР. Между сторонами, помимо этого, ведётся активное сотрудничество и в частном секторе. С 2013 года ежегодно РК и страны Меконга проводят бизнес-форумы, которые способствуют развитию инвестиционных и торговых обменов. Кроме того, был создан Фонд сотрудничества, который с 2013 года выделил 7 млн 420 тыс. долларов на осуществление 13 проектов в области управления водными ресурсами, повышения компетенции кадров и других.



