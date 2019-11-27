



Певец Пак Чхун Чжэ жил на границе IX и XX веков. С юного возраста он работал в королевском дворце, устраивая музыкальный досуг монарха и его сына. Позже он стал самым записываемым певцом, который пел не только народные песни, но и смешные композиции в жанре чэдам. Он же является создателем уникального кукольного театрального жанра пальтхаль. Подробнее о Пак Чхун Чжэ вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 441. Певец Пак Чхун Чжэ

* Песня «Кёнбоккун тхарён» – Чхэ Су Хён (вокал), группа «Второй месяц»

* Песня «Жалобы собаки» – Чон Бён Хун (вокал)

* Песня «Чан Дэ Чжан тхарён» – Пэк Ён Чхун, Чхве Ён Сук (вокал)