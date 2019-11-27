Север провёл очередные испытания РСЗО

Северная Корея в минувший четверг запустила два неопознанных снаряда в направлении Восточного моря. Военные полагают, что Пхеньян провёл испытания реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхбольшого калибра. Получается, что вчерашний запуск может стать четвёртым по счёту испытанием РСЗО в этом году. По данным газеты “Нодон Синмун”, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын лично наблюдал за испытаниями ракетного комплекса и остался очень доволен. Издание также отмечает, что вчерашний запуск был проведён с целью окончательной проверки пусковой установки. В ходе испытаний были подтверждены её техническое превосходство и надёжность, - отмечается в газете. Очень важно то, что северокорейские инженеры смогли обеспечить последовательный запуск снарядов из данного типа орудия. Всё это свидетельствует о том, что Север находится на стадии окончательной проверки системы перед её размещением.





Северокорейские военные провели 13 запусков в этом году. В 4 случаях были проведены испытания РСЗО. На сегодняшний день на вооружении КНДР стоят реактивные системы калибром 122, 240 и 300 мм. Предполагается, что в этот раз был проведён запуск снарядов калибром 600 мм. Добавим, что РСЗО представляет собой многозарядную пусковую установку, позволяющую вести залповый огонь по цели, что в значительной мере повышает мощность орудия. Обычно комплекс устанавливается на колёсной либо гусеничной боевой машине. Военные считают, что в этот раз Север провёл испытания РСЗО на колёсной платформе с четырьмя направляющими.





В Объединённом комитете начальников штабов РК сообщили, что Север в общей сложности провёл 2 запуска с перерывом в 30 секунд. Снаряды преодолели 380 км, а высота полёта составила 97 км. Необходимо отметить сокращение времени между первым и повторным запусками. Буквально за год оно сократилось с 17 минут до 30 секунд. Значительное улучшение характеристик РСЗО представляет угрозу для Юга, потому как система носит характер стратегического оружия массового уничтожения. Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками несут опасность для территории США. В свою очередь, тактика мелких провокационных действий Севера нацелена на РК, с тем чтобы таким образом повлиять на диалог США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.



