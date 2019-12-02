Молодая звезда в мире трот-музыки - певица Сон Га Ин





Музыкальные конкурсные шоу-программы на выживание имеют большую популярность в Корее в последние годы. В 2019 году на фоне многих особенно выделилась программа 'Miss Trot' кабельного телеканала 'TV Chosun', которая транслировалась с 28 февраля по 2 мая текущего года. Благодаря успеху передачи появилась новая трот-звезда Сон Га Ин! А многие эксперты музыкальной индустрии пришли к единому мнению, что у трот-жанра имеется большое будущее. Ведь жанр трот и программа 'Miss Trot' сумели привлечь большой интерес теле и интернет аудитории. Поэтому в рубрике «Минин плейлист» ноября мы рассказали о молодой трот певице Сон Га Ин, о финалистке шоу-программы 'Miss Trot', а также проиграли несколько её работ. Известно, что певица Сон Га Ин уже имела опыт профессиональной музыкальной карьеры до того, как приняла участие в конкурсной шоу-программе. Она начала заниматься традиционной корейской оперой «пахнсори», когда ещё училась в средней школе. А в августе 2012 года она официально дебютировала в качестве трот-певицы с песней «Песня о любви». Именно эта песня, исполненная трот-певицы Сон Га Ин, открыла нашу рубрику ноября.

Известность пришла к певице благодаря её участию в музыкальном теле конкурсе 'Miss Trot'. Как и многие другие трот-певицы, Сон Га Ин тоже оставалась неизвестной широкой публике исполнительницей долгие годы, так как не имела возможности выступать на крупных эстрадных музыкальных шоу. Как известно, трот-певицы обычно выступают на разных местных мероприятиях и фестивалях. Об этом участницы шоу-программы не раз рассказывали, упоминая, что испытывают трудности, ведь жить в качестве неизвестного артиста гораздо сложнее, чем можно это представить. Но благодаря успеху конкурсной программы на выживание 'Miss Trot', популярность трот-музыки заметно повысилась. А далее на наших волнах прозвучала одна из наиболее ярких песен, исполненных певицей Сон Га Ин в рамках шоу 'Miss Trot' - песня «Неизвестная актриса».

Кульминационным периодом популярности песен трот жанра в Корее считаются 70-е и 80-е годы прошлого века. Со второй половины 1990-х годов его популярность начала спадать, отчасти, в связи с популяризацией других музыкальных жанров, таких как рок, баллада, поп, дэнс, R&B и хип-хоп. Жанру трот не уделялось должного внимания вплоть до середины 2000-х годов, пока на эстраде не появилась новая звезда - певица Чан Юн Чжон. Её дебютная композиция «Омона» произвела настоящий фурор в стране и завоевала сердца меломанов независимо от их возраста. Можно сказать, что это был период возрождения трот жанра в Корее. Кстати, Чан Юн Чжон была ведущей шоу 'Miss Trot'. Она была не только замечательной ведущей, но и отличной наставницей. Певица не только с большим энтузиазмом наставляла своих младших коллег и болела за них, но и глубоко сопереживала с ними каждое мгновение. На этом мы предложили нашим уважаемым радиослушателям прерваться ненадолго и послушать дебютный хит певицы Чан Юн Чжон - песня «Омона».

Итак, 'Miss Trot' стал одним из самых обсуждаемых конкурсных шоу-программ этого года. После его завершения 12 лучших участниц шоу отправились в концертный тур по стране. А его финалистка Сон Га Ин вскоре выпустила свой первый официальный альбом. Кстати, шоу настолько понравилось аудитории, что теперь многие с нетерпением ждут второго сезона 'Miss Trot', который вполне мог бы называться 'Mister Trot', в котором теперь могли бы соревноваться мужчины. Причём, многие исполнители из других стран, увлекающиеся трот-музыкой, проявили большое желание принять участие в шоу-программе. Так что, можно с уверенностью сказать, что популярность жанра трот теперь повысилась на уровень мировой корейской музыкальной волны. В мире корейской эстрадной музыки повеял свежий ветерок. Мы надеемся, что популярность трот-жанра будет только расти с каждым годом. А в завершение нашей рубрики «Минин плейлист» мы предложили вам послушать, дорогие друзья, главный трек официального альбома трот-певицы Сон Га Ин. В эфире прозвучала песня «Ариран мамы» певицы Сон Га Ин, в которой рассказано о безграничной любви мамы своим детям, а также ответной любви детей к маме.





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