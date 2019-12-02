Давай дерзай! (8) 애쓰셨네요

Фраза недели

애쓰셨네요

[Э-ссы-сёт-нэё]

Вы молодец





Грамматика

애 – существительное, которое имеет значение «старание». Далее идет глагол 쓰다 «использовать, делать что-либо». Следуя значению существительного, все вместе 애쓰다 переводится как «стараться». ㅅ- форма уважения, а –었- суффикс прошедшего времени. Вместе – 셨. Далее 네, глагольный суффикс, который употребляют, когда нужно указать на восклицание. К этому добавлено окончание официально-вежливой стили речи –요. В нашем случае это «старание», поэтому 애쓰셨네요 переводится «вы постарались» или «вы молодец».





- 이 어려운 문제를 다 풀었네요. 애쓰셨네요.

- Вы решили эту сложную задачу. Вы молодец.





- 이 큰 방을 혼자 정리 했다고요? 애쓰셨네요.

- Вы один убрались в этой большой комнате. Вы молодец.





- 오늘 안에 못 할 줄 알았는데, 다행히 모든 일을 마쳤어요. 애쓰셨네요.

- Я думал, что сегодня все не сделаем, но к счастью мы сделали всю работу. Вы молодец.



