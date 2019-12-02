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Давай дерзай! (8) 애쓰셨네요

#Говорим как герои сериалов l 2019-12-01

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

애쓰셨네요

[Э-ссы-сёт-нэё] 

Вы молодец


Грамматика

– существительное, которое имеет значение «старание». Далее идет глагол 쓰다 «использовать, делать что-либо». Следуя значению существительного, все вместе 애쓰다 переводится как «стараться». ㅅ- форма уважения, а –었- суффикс прошедшего времени. Вместе – 셨. Далее 네, глагольный суффикс, который употребляют, когда нужно указать на восклицание. К этому добавлено окончание официально-вежливой стили речи –요. В нашем случае это «старание», поэтому 애쓰셨네요 переводится «вы постарались» или «вы молодец». 


 어려운 문제를  풀었네요애쓰셨네요.

- Вы решили эту сложную задачу. Вы молодец. 


  방을 혼자 정리 했다고요애쓰셨네요.

- Вы один убрались в этой большой комнате. Вы молодец.


오늘 안에    알았는데다행히 모든 일을 마쳤어요애쓰셨네요

- Я думал, что сегодня все не сделаем, но к счастью мы сделали всю работу. Вы молодец.


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