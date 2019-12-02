Законопроект Мун Хи Сана о выплате компенсаций жертвам трудовой мобилизации вызвал протест общественности

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В РК разгораются споры вокруг выдвинутого спикером Национального собрания РК Мун Хи Саном предложения о подготовке специального закона по возмещению ущерба жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы японского протектората и жертвам сексуального рабства в годы Второй мировой войны. Данный проект основан на предложении правительства РК о создании фонда помощи жертвам трудовой мобилизации силами южнокорейских и японских компаний, который был выдвинут в июне этого года и подразумевает выплаты компенсаций тем жертвам, которые получили постановление суда о необходимой выплате.

Предложение Мун Хи Сана предусматривает создание фонда помощи жертвам трудовой мобилизации и сексуального рабства в период Второй мировой войны, который, по его словам, может быть создан не только силами южнокорейских и японских компаний, но и добровольными силами граждан обеих стран. Кроме того, спикер южнокорейского парламента предложил упростить процедуру получения выплат от фонда, дав возможность получать выплаты и тем, кто не имеет официального постановления суда о компенсации. Жертвам, не подававшим иск, достаточно будет подать заявку в фонд в течение 18 месяцев после вступления нового закона в силу. После рассмотрения документов они смогут получить компенсацию. Прототипом такого фонда послужит немецкий фонд «Память, ответственность, будущее», который был основан в 2000 году правительством и частным сектором Германии для возмещения ущерба жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы нацизма.

Законопроект в варианте Мун Хи Сана вызвал большой резонанс среди общественности. Во-первых, перед вступлением закона в силу должно быть получено согласие японского правительства и самих жертв. Во-вторых, нельзя заставить человека получить компенсацию от фонда, если он захочет получить компенсацию непосредственно от японской компании. Даже если будет хотя бы один такой прецедент, то нынешние разногласия между Сеулом и Токио будут по-прежнему неразрешёнными. В связи с этим 27 ноября перед зданием Национального собрания уже прошли протесты с участием гражданских организаций. Японская сторона пока воздержалась от каких-либо комментариев.