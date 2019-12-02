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Первый саммит РК и стран бассейна реки Меконг состоялся 27 ноября в Пусане. Главы РК, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама и Таиланда обсудили будущее сотрудничества внутри региона и приняли совместное заявление по итогам саммита.

Встречи подобного формата, но на уровне министров, проводились ежегодно с 2011 года. На этот раз встреча проходила под председательством президента РК Мун Чжэ Ина и председателя АСЕАН, премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. В принятой совместной декларации можно выделить два основных направления – это сотрудничество сторон ради мира на Корейском полуострове и совместное процветание на основе обмена опытом экономического развития. Для достижения этих целей были выделены семь основных сфер сотрудничества: культура и туризм, развитие кадровых ресурсов, развитие сельского хозяйства и сельских регионов, инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, окружающая среда, нетрадиционные форматы сотрудничества в сфере безопасности. Как следует из совместного заявления, стороны договорились направить свои усилия на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и вечного мира в регионе, а также договорились обмениваться опытом в успешном экономическом развитии, благодаря которому смогло реализоваться «чудо на реке Ханган».

Река Меконг протекает по Мьянме и полуострову Индокитай и является основной составляющей экономической, культурной и социальной жизни региона. Бассейн реки Меконг, который объединяет Северо-Восточную и Южную Азию, - это стратегически важный регион, богатый такими природными ресурсами, как нефть, природный газ, древесина и минеральные ресурсы. В последние годы местные страны создали специальные экономические зоны для активного привлечения инвестиций из Китая, Японии и других стран. Благодаря этим усилиям, в 2018 году средний показатель экономического роста пяти стран Меконга превысил 6%. Сотрудничество со странами Меконга – приоритетная задача правительства РК в рамках проведения «новой южной политики» Мун Чжэ Ина. Эта доктрина предусматривает активное развитие сотрудничества с этими странами и странами АСЕАН, которое в будущем должно достичь уровня сотрудничества с четырьмя ближайшими соседями РК – США, Японией, Китаем и Россией.