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Специальный саммит РК и стран АСЕАН прошёл 25 и 26 ноября в Пусане. Мероприятие объединило в одном месте президента РК Мун Чжэ Ина и глав 10 стран АСЕАН, которые обсудили возможные способы укрепления партнёрских взаимоотношений, постоянное, ориентированное на людей сотрудничество и мирную ситуацию в регионе. По результатам саммита было принято совместное заявление для прессы, которое провозглашает три основные ценности – сообщество с человеком во главе, инновационное сообщество, нацеленное на постоянное процветание, и мирное сообщество Восточной Азии. Отдельные заявления были приняты и по различным сферам.

Под сообществом с человеком во главе подразумевается расширение гуманитарных и культурных обменов внутри региона, а также построение человекоцентрированного сообщества. Под постоянным совместным развитием участники саммита имеют в виду стремление к отказу от политики протекционизма. Кроме того, стороны выразили намерение заключить Всестороннее региональное экономическое партнёрство между РК и АСЕАН, а также сформировать зону свободной торговли в регионе. Что касается мирного сообщества, то лидеры государств договорились улучшать мирную ситуацию в регионе с помощью Форума по безопасности АСЕАН и специального консультативного органа, который будет отвечать за вопросы установления мира в регионе и на Корейском полуострове.

В рамках специального саммита проходили и активные обмены между представителями бизнес-сообществ разных стран. Так, под руководством министерства малого, среднего и венчурного бизнеса проводились такие мероприятия, как «Саммит стартапов РК и АСЕАН», «Экспо стартапов РК и АСЕАН», «Конференция инновационного развития» и другие. Кроме того, в рамках саммита Мун Чжэ Ин встретился со многими своими коллегами – из Сингапура, Брунея, Индонезии, Филиппин, Мьянмы, Лаоса, Малайзии.

В целом, специальный саммит в Пусане послужил ещё одним большим шагом в реализации новой южной политики Мун Чжэ Ина. Эта дипломатическая доктрина была опубликована 9 ноября 2017 года во время бизнес-форума РК и Индонезии. Она основана на трёх основных ценностях, таких как человек, мир и совместное процветание, и определяет путь развития РК и 10 стран Юго-Восточной Азии, которые все вместе являются вторым по значимости торговым партнёром РК после Китая.