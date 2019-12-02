В Сеуле временно ограничено движение старых дизельных автомобилей

В июле текущего года власти Сеула в экспериментальном режиме ограничили въезд старых дизельных автомобилей на территорию города. С 1 декабря запрет вступил в действие. За это время были подтверждены бесперебойная работа системы и заметное снижение выхлопных газов в воздухе. Считается, что отказ от эксплуатации автомобилей с 5 уровнем выбросов углекислого газа может сократить уровень микропыли в воздухе более чем на 15%. В “зелёной транспортной зоне” столицы будут проведены определённые меры для улучшения экологической ситуации. Со следующего года будут открыты 4 автобусные линии, на которые выйдут 27 экологически чистых автобусов. Новые маршруты соединят главные туристические достопримечательности и основные городские объекты. Стоимость проезда составит всего 600 вон или 50 центов.





В рамках мер по борьбе с микропылью будет увеличена доля экологически чистого общественного транспорта. Речь идёт о системе совместного использования велосипедов и автомобилей. Власти Сеула до 2021 года планируют расширить действующую “зелёную зону”, ограничивающую въезд старых дизельных автомобилей. В настоящий момент она установлена по периметру четырёх главных ворот столицы. В муниципальном округе Каннам-гу будет увеличена доля общественного транспорта для совместного пользования, развита инфраструктура “умных дорог” и беспилотных автобусов. В районе Ёидо-дон округа Ёндынпхо-гу планируется увеличить долю частных средств передвижения, таких как велосипеды и электрические самокаты. Отметим, что на сегодняшний день Корея столкнулась с серьёзной проблемой загрязнения атмосферы. По данным сайта AirVisual, в прошлом году страна заняла 27 строчку из 73 стран по уровню микропыли в воздухе. Это второй показатель для стран ОЭСР.





В период с декабря по март в Корее отмечается довольно высокий уровень микропыли в воздухе. Помимо внутренних факторов, повышенный уровень загрязнённости воздуха связан с соседством Китая. В совместном докладе РК, Китая и Японии сообщается, что треть микропыли в стране приходит именно из этой страны. В частности, в зимнее время данный показатель повышается до 70%. В связи с этим отмечается необходимость сотрудничества трёх стран по данному вопросу. Одновременно с этим власти стремятся решить проблему внутренних факторов повышения микропыли. Примером этому является временное ограничение въезда старых дизельных автомобилей на территорию столицы. Сеул планирует также сократить долю угольных электростанций в энергетическом секторе страны. В 2017 году данный показатель составил 45%, что на 27% выше среднего показателя для стран ОЭСР. Наконец, в следующем году на борьбу с микропылью будет выделено 3,4 млрд долларов. Это на 75% больше, чем в этом году.



