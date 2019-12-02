Актриса Чон Чжи Хён появится во втором сезоне сериала “Королевство”

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Известная южнокорейская актриса Чон Чжи Хён (전지현) приняла участие в съёмках второго сезона сериала “Королевство” (킹덤). Съёмки проводились в тайне, поэтому подробности не разглашаются. Известно лишь, что показ сериала начнётся в марте следующего года.

Отметим, это первый для артистки опыт участия в историческом сериале и первые съёмки за последние четыре года. Последний фильм “Политическое убийство” (암살) с участием Чон Чжи Хён вышел в 2015 году.