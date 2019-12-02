Ким Тхэ Хи возвращается на экраны

© YONHAP News

Актриса Ким Тхэ Хи (김태희) возвращается на экраны телевизоров спустя пять лет. Показ сериала телеканала tvN “Hi Buy, Mama” (하이바이, 마마) с её участием запланирован на первое полугодие 2020 года. Актриса исполняет роль призрака южнокореянки Чха Ю Ри, погибшей в результате внезапной аварии. Её партнёром по сериалу стал актёр Ли Гю Хён (이규형).

Ким Тхэ Хи замужем за известным певцом Чон Чжи Хуном (정지훈), больше известным под псевдонимом “Rain” (비). В настоящее время пара воспитывает двух детей. Для Ким Тхэ Хи это стала первая работа за последние пять лет.