



25 ноября завершился показ сериала “Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон” (조선로코-녹두전) телеканала KBS2. Необычный сюжет сериала в сочетании главный героем, переодетым в женское платье, с первой серии привлёк внимание телезрителей. В итоге телевизионный рейтинг заключительной серии составил 7,3%, - сообщают в Nielsen Korea.

“Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон” подошла к концу. Теперь каждый вечер по вторникам на экраны телевизоров выходит развлекательная программа “Jung Hae In's Walking Report” (정해인의 걸어보고서), рассказывающая о путешествии известного артиста Чон Хэ Ина (정해인). Показ передачи стартовал в прошлый вторник, телевизионный рейтинг первой серии составил 2,7%.