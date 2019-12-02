Компания Cow Gold – изобретатель уникального продукта – жидкой соли

© COWGOLD

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Cow Gold (카우골드), которая разработала уникальный продукт - жидкую соль.

С подробностями – президент компании г-н Чхэ Чжэ Ду.

Cow Gold это игра слов. С английского Cow переводится как корова, а Gold как золото. Но на корейском это словосочетание созвучно со словом согым, что означает соль. Изначально мы не работали в сфере продуктов питания, занимаясь производством промышленных очистителей воды. Мы поставляли их на солевые прииски на побережье жёлтого моря.





Cow Gold, основанная в 2016 году, начала работу довольно необычно. Изначально она поставляла на солевые прииски системы для очистки соли. Глава компании Чхэ Чжэ Ду, посещавший прииски, задумался над идеей о новом продукте. Глядя на различные вещества в морской воде он понимал, что обычным системам очистки не под силу справиться с ними. Но это могли сделать разработанные им системы. Поэтому он решил применить технологии очистки в производстве соли. Согым, означающее соль, это исконно корейское слово, в котором указывается насколько ценными считались Со – корова и Гым – золото. Итак Cow Gold приступила к производству соли.





Соль из Синана мы доставляем на завод в Кончжу провинции Чхунчхон-Намдо. Там она растворяется в специальной жидкости. В такой соли очень много различных инородных веществ. Эта жидкость пропускается через нашу промышленную систему очистки. Процедура осуществляется трижды. Затем жидкость в течение суток находится в цистернах под воздействием дальних инфракрасных лучей. В течение 24 часов происходит равномерное смешивание. Затем следует процесс сушки в помещениях из глины в течение 48 часов. Вновь проходит обработка дальними инфракрасными лучами, что убирает тяжёлые металлы в соли. После этого жидкость проходит проверку на чистоту и создаётся готовый продукт.





© COWGOLD

Соль от Cow Gold отличается от аналогов начиная с самого сырья. Компания применяет богатую минералами, кальцием и железом соль, которая добывается на побережье Жёлтого моря. Затем она с применением уникального вещества турмалин разводится в специальной жидкости, которая проходит пятиступенчатую фильтрацию. После прохождения через разработанную компанией систему очистки из соли удаляется 99,9% посторонних веществ. При этом сохраняются все полезные свойства корейской соли. Удивительно, что готовый продукт представляет собой жидкую соль. Для повышения удобства при использовании необычного для потребителя продукта компания продаёт новинку в специальных бутылочках с нано-распылителем. В прошлом году Cow Gold получила награду за инновационный продукт от французской корпорации LSA, занятой в пищевой отрасли. Причина такого признания состоит не только в том, что жидкая соль была представлена впервые в мире, но и в низком содержании натрия. В обычной соли содержание натрия составляет 0,91 грамма на 1 грамм продукта. В случае с жидкой солью показатель – 0,0299 грамма. Кроме того, Cow Gold является единственной компанией, указывающей на продукции уровень солёности.





Соль обычно хранится в какой-нибудь таре. При использовании обычной соли нужно открывать крышку и потому велика вероятность попадания влаги и пыли. В нашем случае бутылочка полностью герметична. Для использования достаточно нажать на рычаг распылителя. Это обеспечивает равномерное распределение соли и снижение количества употребления натрия. Известный французский шеф-повар Damien Selme очень хвалит нашу продукцию. По его словам использование жидкой соли Cow Gold позволяет сэкономить пять лет. Ровно столько нужно профессиональному повару на освоение техники правильного и равномерного применения соли. Теперь мы экспортируем продукцию во Францию.





Особенностью французской кухни является максимально оптимальное применение соли в рамках сохранения вкуса исходных продуктов. Компания Cow Gold получила признание во Франции, которая так щепетильно относится к этому вопросу. Теперь Cow Gold планирует расширять рынки, стремясь к большему.





Мы вышли на рынок Франции, создав здоровый продукт, которому можно доверять. Но мы хотим выйти на мировой рынок. Золото не смешивается. Мы также хотим стать как золото и соль устойчивой и прочной компанией.





В Евангелии отМатфея Иисус Христос сравнивал своих учеников со светом и солью этого мира. Настолько важная роль уделялась соли. Поэтому у компании Cow Gold, представившей уникальный продукт, большой потенциал в дальнейшем развитии.