Соглашение о свободной торговле между РК, КНР и Японией

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На прошлой неделе в Сеуле состоялись официальные переговоры представителей РК, Китая и Японии по вопросу трёхстороннего соглашения о свободной торговле (FTA). В сегодняшнем выпуске мы поговорим о потенциале этого документа для экономического сотрудничества трёх стран, а затем познакомимся с компанией Cow Gold (카우골드), которая разработала уникальный продукт - жидкую соль.

РК, Китай и Япония впервые за семь месяцев обсудили вопрос соглашения о свободной торговле (FTA), нацеленного на расширение трёхстороннего товарообмена. Переговоры проходили в Сеуле с 27 по 29 ноября. Они позволили сторонам сблизить позиции по этому вопросу.

Подробнее об этом мы поговорим с профессором Ким Гван Соком с кафедры международных отношений университета Ханьян.





С 27 по 29 ноября в Сеуле проходил 16-й раунд переговоров РК, КНР и Японии по соглашению о свободной торговле. 15-й раунд проводился в апреле в Токио. Примечательным тут является тот факт, что в период с июля по сентябрь отношения РК и Японии носили очень прохладный характер. Поэтому в переговорах по FTA чувствовался застой. Но на этот раз, можно сказать, был отмечен значительный прогресс. Недавно была достигнута договорённость по соглашению о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP). На этом фоне представители РК, КНР и Японии обсуждают создание экономической структуры сотрудничества, которая включает дополнительное взаимодействие по открытию рынков, инвестициям, таможенным ограничениям и другим вопросам.





На прошлой неделе состоялся 16-й раунд переговоров РК, Китая и Японии по соглашению о свободной торговле (FTA). Это может указывать на ускорение темпов обсуждения данной темы. В РК неоднократно отмечалась необходимость запуска трёхстороннего FTA, которое будет гарантировать условия сотрудничества, по своему уровню превышающего соглашение о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP). Эту идею поддерживают в Китае и Японии, указывая на необходимость более широкой либерализации торговли на фоне нестабильности мировой экономики.





Переговоры по трёхстороннему соглашению о свободной торговле начались в 2012 году. На тот момент на РК, Китай и Японию приходилось 21,5% населения мира, 20,5% мирового ВВП и 17,5% от общего объёма внешней торговли. Таким образом, FTA с участием трёх сторон является поистине масштабной структурой. Несколько исследовательских учреждений представили результаты анализа, согласно которым открытие рынков сельского хозяйства, промышленных товаров и других секторов в рамках данного соглашения позволит в течение десяти лет достичь экономического эффекта в 16,3 млрд долларов. Помимо экономического сотрудничества интересы трёх стран тесно переплетаются и в вопросе безопасности. В 2013 году представители РК, Китая и Японии провели в Сеуле первый официальный раунд переговоров по FTA. До сих пор больших подвижек достичь не удавалось. У сторон имеются разногласия, сближение позиций по которым дело не простое. Но 16-й раунд указывает на стремление ускорить темпы обсуждения.





Вопрос соглашения о свободной торговле между РК, КНР и Японией был озвучен в 2000 годах в частном секторе. Постепенно обсуждение темы перешло в официальный формат. На три страны приходится огромный объём мировой торговли, населения и вообще экономического потенциала. Каждая из сторон обладает сильными сторонами. Китай называют второй по объёму экономикой после США. Кроме того, в этой стране 16 лауреатов Нобелевской премии в различных областях. Япония является сильнейшим мировым игроком на рынке высокотехнологичного сырья. РК по состоянию на 2018 год занимала 12-е место в мире по объёму ВВП. Если три государства объединят усилия, то это даст толчок к развитию сотрудничества не только в экономике, но в сфере внешних отношений, безопасности. Однако вопросы вызывает то почему стороны, несмотря на очевидные преимущества, за шесть лет так и не сумели договориться.





Нужно разработать план, который устроит все три страны. Это очень не простая задача, требующая времени. У каждой из сторон разная структура промышленности, что создаёт спорные моменты. К примеру, в случае с нашей страной наблюдается слабая конкурентоспособность сельского хозяйства. Поэтому, если начнётся масштабный импорт дешёвой китайской продукции, то это нанесёт сильный удар по отечественным фермерам. Также, РК и Япония являются конкурентами в автомобиле и судостроении, в сталелитейной отрасли. В случае открытия этих рынков выиграют сильные компании, но остальные столкнутся с отрицательным влиянием либерализации торговли. Поэтому стороны продолжают переговоры по вопросам, касающимся схожих отраслей и областей со значительными различиями в уровне конкурентоспособности.





Самой большой проблемой переговоров по FTA между РК, Китаем и Японией является структурная разница промышленности. На рынке готовых товаров РК и Китай уступают Японии. В то же время сельскохозяйственные отрасли РК и Японии окажутся под ударом в случае открытия рынков сельского хозяйства. Сеул и Токио выступают за высокую степень открытости в сфере услуг, что не устраивает Пекин, настаивающий на поэтапной либерализации этого сектора. Между тем, 16-й раунд переговоров отличается от прежнего обсуждения. Причина в том, что он состоялся после того, как 4 ноября в Бангкоке руководители стран-участниц Соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP) заявили о достижении определённого прогресса в создании экономического партнёрства, которое должно объединить 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Лишь правительство Индии выступает против полной отмены торговых барьеров, опасаясь притока на свой рынок дешёвой китайской продукции. Однако можно с высокой долей вероятности говорить о скором заключении этого огромного экономического соглашения. Минус инициативы в громоздкости, что лишает её гибкости. Поэтому FTA РК, Китая и Японии представляется как возможность более тесного сближения.





На фоне процессов обсуждения масштабных соглашений о свободной торговле нам следует обратить внимание на отечественную промышленность. Ведь в рамках открытого рынка, помимо выигрышной позиции сильных отраслей страны, есть и риски для слабых областей, в числе которых сельское хозяйство. Поэтому нужно создать систему, смягчающую возможные убытки тех секторов экономики, которые могут пострадать от FTA.





Соглашение о свободной торговле это палка о двух концах. Открытие внутреннего рынка для крупной мировой экономики несёт как неоспоримые плюсы, так и риски. В этой ситуации нужно создать условия максимального увеличения возможных преимуществ и минимизации ущерба от FTA.