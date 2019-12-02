В третьем квартале объём реального ВВП РК вырос на 0,4%

Показатели ВВП обычно публикуются в квартальном и годовом значениях. Квартальная оценка ВВП состоит из предварительного и потенциального показателей, годовая - из предварительного и окончательного показателей. В первом случае расчёт проводится на основе статистики за первые два месяца данного квартала, а также прогнозов за третий месяц. Потенциальный рост ВВП высчитывается с учётом данных за все три месяца квартала. Практика показывает, что в большинстве случаев между предварительным и потенциальным показателем ВВП обычно нет большой разницы. Годовая отметка высчитывается на основе конечных цифр за каждый квартал. В этом году предварительный и потенциальный объём ВВП РК в третьем квартале составил 461 трлн 705,9 млрд вон или 389,5 млрд долларов. Это на 0,4% больше, чем в предыдущем квартале. Отрицательные тенденции наблюдаются в сфере инвестиций в строительство. Здесь рост снизился на 0,8 пункта. Незначительный положительный рост отмечен в сфере частного потребления и экспорта. Валовой национальный доход также увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,4% в годовом исчислении.





Рост дефлятора ВВП на протяжении четырёх последних кварталов показывает отрицательные тенденции и составляет минус 1,6%. В последний раз длительное сокращение данного показателя наблюдалось лишь в четвёртом квартале 1998 года, сразу после валютного кризиса. Дефлятор ВВП является макроэкономическим показателем, отражающим общий уровень цен на товары и услуги. Он демонстрирует, насколько уменьшение или увеличение ВВП в базовых ценах года произошло из-за изменения уровня цен в экономике. В отличие от него индекс потребительских цен включает в себя только конечные потребительские товары. Именно поэтому дефлятор ВВП в полной мере показывает общий уровень цен в экономике страны. В целом на его снижение большое влияние оказали экспортные цены. По данным Банка Кореи, большую роль в этом сыграло резкое понижение экспортных цен на химическую продукцию и полупроводники.





В третьем квартале потенциальный рост ВВП составил 0,4%. В связи с этим отмечается повышенный интерес к тому, сможет ли годовой показатель достичь 2%. Банк Кореи 29 ноября сообщил, что экономический рост РК в текущем и следующем году будет находиться в пределах от 2 до 2,3%. Это на 0,2% ниже в сравнению с прогнозом, представленным в июле этого года. Для достижения отметки в 2% необходимо, чтобы показатель за четвёртый квартал превысил 1% в годовом исчислении. Отметим, что в октябре графики инвестиций, производства и потребления демонстрируют отрицательную статистику. В частности, розничные цены в сентябре снизились на 2,3%, а в октябре на 0,5%. Всё это говорит о том, что увеличение объёмов государственного финансирования никак не может повлиять на внутреннюю рецессию.



