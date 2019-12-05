Рассказ «Бронзовое зеркало» писательницы О Чжон Хи

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Рассказ писательницы О Чжон Хи «Бронзовое зеркало» был опубликован в 1982 году и завоевал приз литературной премии им. Ким Дон Ина. В произведении рассказывается о пожилой паре, которая много лет назад потеряла в студенческом восстании своего единственного сына. Однажды летним днём пара начинает размышлять о смерти как об обратной стороне жизни.









Девочка скакала по двору, словно мячик, и пускала солнечных зайчиков. Испуганная женщина зашла в гостиную дома. Солнечный зайчик резко пролетел мимо ряда белых, подсыхающих фигурок зверей и застыл на лице женщины. Луч ярко осветил её морщинистое лицо, напоминавшее расправленную после долгого смятия фольгу.

- Ах ты, девчонка, уходи! Пожалуйста, хватит! – жалобно, со всхлипами закричала женщина. Но девочку, наверное, забавлял этот неожиданный ужас женщины, поэтому она, подобно маленькому дьяволу, хихикала и не выпускала зеркало из рук.

Солнечный зайчик на мгновение запрыгнул на потолок, стену и, наконец, остановился на стеклянном стакане. В тишине, опустившейся вслед за уличной темнотой, лишь ясно и отчётливо поблескивали в воде вставные челюсти, словно хотели что-то сказать.





“저리 비켜~ 저리 치우라니까. 이 망할 계집애야, 네 엄마한테 이를테다“

“일러나, 찔러라, 콕콕 찔러라”





아이는 마당에서 공처럼 뛰어다니며 거울을 비췄다.

아내는 겁에 질려 마루로 올라왔다.

거울 빛은 마루턱에 늘어서 하얗고 단단하게 말라가는 짐승들을 지나

재빠르게 아내의 얼굴에 달라붙었다.

구겼다 편 은박지처럼

빈틈없이 주름살 진 얼굴이 환히 드러났다.





아내가 우는 소리를 내며 아이에게 애원했으나

아이는 아내의 돌연한 공포가 재미있는지 작은 악마처럼 깔깔거리며

거울을 거두지 않았다.





거울 빛의 반사가 잠시,

천장으로 벽으로 재빠르게 움직이다가

마침내 유리컵에 머물고

밖의 빛으로 어둑신하게 가라않은 정적 속에서

물 속에 담긴 틀니만이 홀로 무언가 말하려는 듯

밝고 명석하게 반짝거렸다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Игра девочки с зеркалом вызывает у пожилой женщины ужас. Детская игра ассоциируется с жизнеспособностью, молодостью. Женщина же - словно старое, запылённое зеркало из мрачной комнаты, которое уже не способно отражать свет. Из-за мыслей и воспоминаний о смерти она теряет жизненную энергию. Противоположное состояние девочки заставляет женщину вспомнить о своей жизни.









Писательница О Чжон Хи родилась в Сеуле в 1947 году. Дебютировала в 1968 году с рассказом «Женщина в магазине игрушек», который был отмечен премией газеты «Чунан ильбо». Лауреат XVI премии LiBeraturpreis 2016 года. Автор романа «Китайский квартал» (1979 г.) и пр.