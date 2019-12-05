Президент США допускает возможность применения оружия против КНДР

Хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чон Ыном не помешают США применить оружие против КНДР «в крайнем случае, если в этом возникнет необходимость». Об этом президент США Дональд Трамп заявил после состоявшейся во вторник в Лондоне встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Данное заявление может оказать реальное давление на северокорейское руководство. Это подтверждает повышенная активность американских разведывательных самолётов у межкорейской границы. Целью полётов может стать сбор данных о потенциальных объектах ударов. В рамках северокорейско-американского диалога под значительным давлением находятся обе стороны.





Пхеньян требует от Вашингтона нового подхода к переговорам по денуклеаризации, обозначив крайний срок достижения договорённости. Однако подвижек нет, и Север понимает это. Арсенал действий, доступных ему, ограничен: либо запуски межконтинентальных баллистических ракет, либо ядерные испытания. При этом Пхеньян должен сохранять сдержанность, поскольку чрезмерные провокации могут ослабить главную цель, состоящую в обеспечении безопасности северокорейского политического режима и налаживании отношений с США с позиции страны, обладающей ядерным оружием.





Планы Дональда Трампа выйти на второй президентский срок оказались под угрозой срыва из-за внутренних и внешних факторов. В США Демократическая партия выступает за импичмент президенту. Между тем, до реального осуществления этого сценария далеко, поскольку в Сенате сильны позиции республиканцев. Свою неэффективность показала и политика Трампа по денуклеаризации КНДР, которой он придаёт большое значение. Конечно, Вашингтон не настолько зависит от озвученных Севером сроков решения данной проблемы, как сам Пхеньян. Но говорить о том, что у США много времени, также не приходится. Поэтому для Трампа желательно получить до конца года хотя бы признаки прогресса. Север и прежде проводил ракетные запуски, оказывая тем самым косвенное давление на США. В Вашингтоне смотрели на это сквозь пальцы, но когда Пхеньян продолжил провокации, США ответили активностью разведывательной авиации на Корейском полуострове. Ранее Дональд Трамп говорил, что северокорейско-американские саммиты помогли предотвратить войну. Нынешнее заявление о возможности применения военной силы носит более серьёзный характер, призванный усилить давление на Пхеньян.