



Раньше люди вынуждены были полагаться на погоду гораздо больше, чем сейчас, поэтому во многих песнях и стихотворениях можно встретить описания погодных явлений. В нашем выпуске вы сможете послушать традиционные песни, которые были написаны под влиянием погодных условий, а также узнать об истории создания этих песен.





Выпуск 442. Песни о погоде

* Песня «Чонсон Арари» – Группа «Афогато»

* Песня «Ёнбун» – Ха Юн Чжу (вокал)

* Песня «Холодный дождь» – Ансамбль «Синави»