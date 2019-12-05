В 2018 году в РК появилось 260 тыс. новых рабочих мест
2019-12-05 11:12:06
#Мелодии Кореи l 2019-12-04
Раньше люди вынуждены были полагаться на погоду гораздо больше, чем сейчас, поэтому во многих песнях и стихотворениях можно встретить описания погодных явлений. В нашем выпуске вы сможете послушать традиционные песни, которые были написаны под влиянием погодных условий, а также узнать об истории создания этих песен.
Выпуск 442. Песни о погоде
* Песня «Чонсон Арари» – Группа «Афогато»
* Песня «Ёнбун» – Ха Юн Чжу (вокал)
* Песня «Холодный дождь» – Ансамбль «Синави»
2019-12-05 11:12:06
2019-12-04 13:56:56
2019-12-05 11:22:20