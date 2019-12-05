Посещение Ким Чон Ыном района горы Пэктусан

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2 декабря северокорейский лидер Ким Чон Ын побывал на церемонии завершения строительства нового посёлка в уезде Самчжиён-гун провинции Янгандо. Он находится у подножия горы Пэктусан на самом севере Корейского полуострова. Гора Пэктусан считается священной, и, как правило, руководитель Северной Кореи посещает гору перед принятием важного политического решения. Скорее всего, поездка Ким Чон Ына в район горы Пэктусан даёт понять Вашингтону, что Пхеньян может сменить курс в отношении США, если двусторонний диалог провалится. В ходе этого визита он выразил удовлетворение успешным завершением строительства нового посёлка в условиях жёстких санкций. В разговоре принимает участие господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований имени Чон Чжу Ёна.