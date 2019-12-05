Сближаясь с Севером: Страхование в КНДР

В 2018 году в РК появилось 260 тыс. новых рабочих мест
2019-12-05 11:12:06
#Сближаясь с Севером l 2019-12-05
Согласно закону о страховании, в КНДР оно представляет собой возмещение ущерба, нанесённого гражданину или собственности в результате стихийного бедствия или несчастного случая. В социалистической Корее всё принадлежит государству, и действующая там государственная система страхования рассчитана, скорее, на возмещение ущерба пострадавшим государственным объектам, а не на защиту граждан. Об особенностях страхования в КНДР рассказывает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2019-12-05 11:12:06
2019-12-04 13:56:56
2019-12-05 11:22:20