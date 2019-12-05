Напряжённость в отношениях между Сеулом и Токио

В 2018 году в РК появилось 260 тыс. новых рабочих мест
2019-12-05 11:12:06
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-11-28
Южнокорейское правительство приняло решение о приостановке процедуры прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией. В этой связи появилась надежда на то, что Республика Корея и Япония найдут выход из тупика. Сеул и Токио надеются распутать тугой узел проблем посредством дипломатии «сверху-вниз, планируют провести двустороннмй саммита на полях трёхсторонней встречи лидеров Республики Корея, Японии и Китая, которая должна состояться в китайском Ченду в следующем месяце. Ситуацию комментирует профессор Чон Хан Бом из Университета национальной обороны.
2019-12-05 11:12:06
2019-12-04 13:56:56
2019-12-05 11:22:20