Сауны и горячие источники в КНДР

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На Севере много мест, где есть сауны, в том числе в отеле Рюгён в Пхеньяне и культурные комплексы Ынчжонвон, что означает «место любви и заботы руководителя». Такие комплексы помимо столицы имеются также во всех провинциях и пользуются большой популярностью среди населения. Сегодня мы поговорим о саунах и горячих источниках на Севере вместе с бывшей гражданкой КНДР госпожой Кан Ми Чжин, сотрудником онлайн-газеты Daily NK в Сеуле.