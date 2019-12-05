Глава 20. 48-й король Силла Кёнмун (2)

Как король указал в своём завещании, Ын Нём стал 48-ым королем.

Однажды к королю пришёл мудрец Помгёса. Он сказал: «Помните, я рассказал вам, что с вами произойдут три хорошие вещи? Они произошли в действительности. Во-первых, покойный король и королева обрадовались вашему выбору жениться на старшей принцессе, следовательно они стали любить вас сильнее. Во-вторых, благодаря такой любви к вам вы стали государем. В-третьих, став королем, у вас появилась возможность жениться на младшей принцессе».

Король отметил: «Точно, вы были правы. Ваше предсказание оправдалось». Он в знак благодарности подарил наставнику 130 нян золота и пожаловал высокую монашескую должность «тэдок».

Как говорится в летописи Самгук Юса, у короля Кёнмуна был один секрет. Дело в том, что у него были необычные уши. Раньше его уши были такими же как у других людей, однако после того, как он вступил на престол, они стали длинными как у осла.

Но королева и люди, жившие во дворце, об этом не знали. Знал об этом только один человек – мастер шапочных дел. Он сделал специальную шапку для короля, чтобы скрыть уши. При этом король строго приказал ему, чтобы мастер никому ничего не говорил. Шло время, но когда наступил момент смерти, ему захотелось рассказать об этом вслух. Он отправился в безлюдное место, в бамбуковую рощу при монастыре Торимса, и громко завкричал: «У нашего короля уши как у осла!» С тех пор, когда поднимался ветер, бамбуковая роща издала звуки: «У нашего короля уши как у осла!» Узнав об этом, король разгневался и повелел вырубить бамбук. Он приказал насадить кизил вместо бамбука. Но когда подул ветер, из кизилового леса раздался голос человека: «У нашего короля уши как у осла!»