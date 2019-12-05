Шесть стран Евросоюза осудили ракетные пуски КНДР

На фоне растущей напряжённости в северокорейско-американских отношениях Совет Безопасности ООН обсудил недавние ракетные провокации Пхеньяна и проблему прав человека в КНДР. 4 декабря Совбез ООН провёл закрытое заседание по обсуждению ситуации в Сомали и Сирии, в ходе которого северокорейская повестка рассматривалась в рамках раздела «разное». В то время как содержание дискуссии не раскрывается, шесть европейских стран - Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша и Эстония - выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия КНДР. О том, какую позицию высказали США, Китай и Россия, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, пока не сообщалось. Предположительно, США предпочитают сохранять сдержанность. Китай и Россия, вероятнее всего, сохраняют позицию о необходимости смягчения санкций в отношении КНДР.





Заявление не является официальным документом Совета Безопасности ООН, а представляет собой позицию стран-членов. В октябре этого года они также выступили с заявлением, в котором подвергли резкой критике действия КНДР и призвали её прекратить провокации. 28 ноября Северная Корея запустила два снаряда из крупнокалиберной многозарядной пусковой установки. Это было 13-е по счёту с начала года ракетное испытанием. Запуски баллистических ракет КНДР запрещены резолюциями Совета Безопасности. Ранее США стремились принизить значимость северокорейских ракетных пусков, отказываясь причислять запущенные ракеты к категории баллистических. Однако они решительно отреагировали на последнюю провокацию, в том числе активизировав разведывательную деятельность с участием самолётов-разведчиков.





Совет Безопасности намеревается обсудить ситуацию с правами человека в Северной Корее в День прав человека 10 декабря. С инициативой проведения этого заседания ранее выступили ряд стран-членов Совбеза, в том числе, США, Великобритания и Франция. Для включения вопроса в повестку заседания необходимы не менее девяти голосов из 15-ти, при этом право вето не применяется. Совбез ООН обсуждает проблему прав человека в КНДР начиная с 2014 года, однако в прошлом году обсуждение не состоялось, потому что США смогли заручиться поддержкой лишь восьми стран-членов. В этом году состав секретариата изменился, поэтому ожидается, что будет принято положительное решение о проведении заседания. Разумеется, КНДР выступает категорически против данного намерения. Как отмечается в электронном письме постпреда КНДР при ООН Ким Сона, любое обсуждение проблемы прав человека в КНДР Совбезом ООН будет рассматриваться как «акт поддержки враждебной политики США», который подорвёт процесс снижения напряжённости на Корейском полуострове.



