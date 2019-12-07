РК и США не договорились о распределении расходов на совместную оборону

Эксперты полагают, что в этом году РК и США вряд ли достигнут договорённости по соглашению о распределении совместных оборонных расходов на следующий год. Это связано с тем, что США продолжают настаивать на увеличении южнокорейской доли, не идя на уступки. В этой ситуации в самих США всё чаще звучат протесты против чрезмерных требований Вашингтона. Правительство Дональда Трампа в одностороннем порядке требует значительного увеличения финансовых вложений РК на содержание американского военного контингента, при этом игнорируя множество факторов. К примеру, абсолютно не учитывается, насколько важным является пребывание американского контингента в РК для обеспечения безопасности США. Кроме того, позиция Вашингтона выходит за рамки соответствующего двустороннего соглашения. Согласно ему, расходы южнокорейской стороны ограничиваются выплатой зарплат обслуживающему персоналу американских баз из числа местного населения, расходами на строительные нужды, логистическую поддержку и материально-техническое обеспечение. Но правительство Дональда Трампа требует прибавить покрытие оплаты довольствия американских военнослужащих, расходы на ротацию войск, а также на проведение учений вне данного региона. Именно поэтому в последнее время в РК стали говорить о том, что в случае удовлетворения требований США американский контингент будет носить характер не союзных войск, а наёмников.





США требуют увеличить долю расходов южнокорейской стороны до 5 млрд долларов. Это почти в пять раз больше, чем нынешний уровень. США предъявляют подобные условия также в отношении НАТО, Японии и других союзников. В НАТО уже было решено до 2024 года повысить соответствующую статью расходов до 2% по отношению к ВВП. От Японии требуют повышения суммы в 3-5 раз. РК выступает за более разумный и справедливый подход, учитывая немалый вклад страны в развитие двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. На это, в частности, указал министр обороны РК Чон Гён Ду в статье, представленной изданием Defense News. Так, РК взяла на себя большую часть расходов на строительство американской военной базы в Пхёнтхэке, а также активно покупает американское вооружение, что, к слову, ранее отмечалось и Трампом.





В США также растут опасения о том, что подход Дональда Трампа может навредить отношениям с союзниками. В Конгрессе высоко оценили нынешний вклад РК в совместные оборонные расходы. В настоящий момент американские парламентарии рассматривают акт о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA) на следующий финансовый год. В рамках этого документа в Сенате подчёркивают высокий вклад РК. Указывается, что объём расходов Сеула на содержание американского военного контингента составляет 2,5% от ВВП, что является самой высокой отметкой среди союзников США. То есть, переговоры должны проходить с учётом подобных моментов. Палата представителей также внесла в проект акта требование о предоставлении подробных данных о распределении расходов. Таким образом, судя по всему, парламент пытается сдерживать чрезмерные требования Трампа.



