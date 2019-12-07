Глава МИД Китая Ван И посетил РК

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5 декабря президент РК Мун Чжэ Ин принял находящегося с визитом в Сеуле министра иностранных дел Китая Ван И. Южнокорейский лидер попросил китайское руководство продолжать поддержку политики Сеула, направленной на денуклеаризацию Корейского полуострова и его превращение в регион мира. Ван И пообещал и впредь играть конструктивную роль в сохранения возможности для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова.

Днём ранее Ван И встретился с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональные и международные проблемы, ситуацию на Корейском полуострове. Главы внешнеполитических ведомств договорились в ближайшем будущем провести стратегическое совещание на уровне заместителей министров иностранных дел и заседание совместного комитета по активизации гуманитарных обменов. О проведении заседания стороны договорились ещё в 2017 году, во время визита Мун Чжэ Ина в Китай.

Кроме того, стороны договорились о создании диалога сотрудничества в решении морских вопросов - исполнительного консультативного органа на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств. Что касается обострения двусторонних отношений из-за размещения на Корейском полуострове американских систем противоракетной обороны THAAD, то стороны не стали выдвигать друг другу новые требования, а лишь подтвердили ранее достигнутые договорённости. Другими словами, Китай намерен полностью отказаться от карательных мер по отношению к Сеулу, а Сеул, в свою очередь, не будет размещать дополнительные системы ПРО, участвовать в американской системе противоракетной обороны и поддерживать создание трёхстороннего военного альянса Сеул-Вашингтон-Токио. Кан Гён Хва выразила надежду на активизацию обменов в области культуры и туризма, которые всё ещё испытывают влияние карательных мер Китая. Ван И, в свою очередь, предложил уделить больше внимания обменам в областях образования и спорта в том числе на молодёжном и региональном уровнях. Визит главы китайского внешнеполитического ведомства в Сеул состоялся впервые после того, как в 2016 году двусторонние отношения обострились из-за размещения на Корейском полуострове американских систем противоракетной обороны THAAD.