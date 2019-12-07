Рост экономики РК в третьем квартале составил 0,4%

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В третьем квартале этого года рост южнокорейской экономики составил 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательные тенденции наблюдаются в сфере инвестиций в строительство. Здесь рост снизился на 6%. Незначительный положительный рост отмечен в сферах частного потребления - 0,2%, инвестиций в производственные мощности - 0,6%, инвестиций в продукты интеллектуальной собственности - 1%. Уровень расходов правительства, необходимых для экономического роста, снизился, но вырос в частном секторе. Реальный ВВП вырос в третьем квартале на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дефлятор ВВП упал на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз максимальное падение данного показателя, составившее минус 2,7%, наблюдалось во втором квартале 1999 года, сразу после валютного кризиса. Дефлятор ВВП является макроэкономическим показателем, отражающим общий уровень цен на товары и услуги. Падение дефлятора ВВП обусловлено резким падением цен на основную экспортную продукцию – полупроводники, дисплеи, химические товары, сталь. Дефлятор внутреннего потребления вырос на 1,0%, что ниже уровня предыдущего квартала. Дефлятор экспорта составил 6,7%, тогда как дефлятор импорта 0,1%.

По планам правительства, экономический рост в этом году должен составить 2%. 29 ноября Банк Кореи уже понизил прогноз до этого уровня. Для достижения цели экономический рост в четвёртом квартале должен составить от 0,93 до 1,3%. Специалисты считают, что достигнуть этих цифр будет сложно. Во-первых, рост внутреннего потребления в этом году зафиксировал самый низкий показатель за последние шесть лет. Во-вторых, ожидается, что объём экспорта будет по-прежнему сокращаться, тем более что в ноябре этого года уже сократились объёмы инвестиций, производства и потребления. Тем не менее, Банк Кореи не исключает, что при активном финансировании правительства достичь запланированных показателей всё же возможно.