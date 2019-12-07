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Президент США Дональд Трамп не исключает возможности применения оружия против КНДР, если возникнет такая необходимость. Об этом он сообщил 3 декабря в Лондоне, куда прибыл для участия в саммите НАТО. На следующий день последовал ответ северокорейской стороны. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян предпримет «незамедлительные ответные действия на любом уровне», если США применят силу против КНДР. 5 декабря прозвучало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. По её словам, «ситуация сильно меняется, если эти слова были спланированной провокацией в наш адрес».

Комментарии Дональда Трампа прозвучали сразу после того, как Север попытался оказать давление на США. Ранее Пхеньян неоднократно требовал от США изменить политический курс, внеся вклад в спасение переговоров по денуклеаризации. Северокорейские представители говорили, что только от США зависит, какой «рождественский подарок» они хотят получить. Другими словами, если политика Вашингтона останется прежней, то Север может пойти на очередные ракетные пуски или ядерные испытания.

Несмотря на столь серьёзные заявления, эксперты считают, что лидеры КНДР и США контролируют ситуацию и не отказываются от диалога. Возможно, нынешняя обострившаяся ситуация – это как раз предвестник его скорого возобновления.