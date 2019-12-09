Стартовал показ сериала “Женщина на 9,9 миллиарда вон”





Показ сериала “Женщина с 9,9 миллиарда вон” (99억원의 여자) телеканала KBS2 стартовал в минувшую среду. По данным Nielesen Korea, телевизионный рейтинг первой серии составил 8,7%.

Сериал повествует о непростой жизни главной героини по имени Чон Со Ён. Её жизнь сложно назвать счастливой, ведь каждый день ей приходится сталкиваться с семейным насилием. В один прекрасный день всё меняется, и в её жизни появляется огромная сумма денег - 9,9 миллиарда вон.

Актриса Чо Ё Чжон (조여정) очень чётко передала эмоции главной героини Со Ён, пытающейся вырваться из безвыходной ситуации. Актёр Чон Ун Ин (정웅인) правдоподобно исполнил роль мужа Со Ён. Благодаря их актёрскому мастерству сцены фильма приобрели невероятную реалистичность.