BoA выпускает новый мини-альбом

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Легендарная певица Квон Бо А (BoA) завершила работу над вторым мини-альбомом. По сообщениям продюсерской компании SM Entertainment, новый альбом получил название “Starry Night”. Его релиз запланирован на 11 декабря. Ранее, в июле текущего года, артистка опубликовала сингл под названием “Feedback”.

В следующем году исполняется 20 лет с тех пор, как певица дебютировала на корейской эстраде. Она запомнилась такими хитами, как “No.1”, "My Name” и “Girls On Top”. В 2002 году BoA дебютировала в Японии. Многие фанаты её творчества называют её “звездой Азии”.