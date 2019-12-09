Сон Си Гён порадовал поклонников новой песней





Певец Сон Си Гён (성시경) порадовал своих поклонников радостной новостью. Впервые за полтора года выходит его новая песня. Она получила название “Потому что первая зима” (첫 겨울이니까). Подробности остаются в секрете. Известна лишь дата релиза, он должен состояться в этот понедельник в 18:00 по кор. вр.

Последняя песня “Навсегда” (영원히) вышла в мае прошлого года. Добавим, что на следующей неделе, 20 и 21 декабря, Сон Си Гён даст два концерта в Сеуле.