EXO заняла первое место в музыкальных чартах Кореи

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Музыкальный коллектив EXO 27 ноября выпустил шестой полноформатный альбом, получивший название “OBSESSION”. По состоянию на 2 декабря, он занял первые строчки в недельных музыкальных чартах страны. Об этом сообщила продюсерская компания SM Entertainment. Буквально за шесть дней было продано 420 тыс. копий альбома. “OBSESSION” также занял первые строчки более чем в 60 рейтингах топ-альбомов за рубежом, включая рейтинги iTunes и QQ Music.