Борис Мазуров из города Рошаля Московской области, часть 1

Краткое содержание выпуска

#Встречаем старого друга - Бориса Мазурова

#Грандиозный план путешествия

#Жизнь рядом с мечтой

#В путешествие - как домой

#Планы на будущее





Поездка Бориса Мазурова по Корее

Долина Мурын в городе Тонхэ, провинции Канвондо

© Борис Мазуров

Вершина. Гора Собэксан в уезде Танян, провинции Чхунчхон-Пукто

© Борис Мазуров

Гора Сораксан в уезде Инчжэ, провинции Канвондо

© Борис Мазуров

Вершина «Тэчхонбан» горы Сораксан

© Борис Мазуров

Последний привал перед вершиной горы Сораксан

© Борис Мазуров

Сораксан, Борис Мазуров и его корейские друзья

© Борис Мазуров

Уезд Танян за пять минут до полёта на параплане

© Борис Мазуров

Полет на параплане

© Борис Мазуров

Вершина годы Тхэбэксан в городе Тхэбэк, провинции Канвондо

© Борис Мазуров

Утро на восточном море, восход

© Борис Мазуров

Очередь на вершину горы Халласан на острове Чэчжу

© Борис Мазуров

Гора Халласан

© Борис Мазуров

Волшебный рассвет. Монастырь Хянильам в городе Ёсу, провинции Чолла-Намдо

© Борис Мазуров

Мольбы о счастье. Монастырь Хянильам в городе Ёсу, провинции Чолла-Намдо

© Борис Мазуров

На острове Чэчжу © Борис Мазуров