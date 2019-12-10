Борис Мазуров из города Рошаля Московской области, часть 1

На тему дня: комментарий к главной новости
LG Chem и SK Innovation попали в список объектов субсидий китайских властей
2019-12-10
#Вы в эфире l 2019-12-08
Краткое содержание выпуска
#Встречаем старого друга - Бориса Мазурова
#Грандиозный план путешествия
#Жизнь рядом с мечтой
#В путешествие - как домой
#Планы на будущее
Поездка Бориса Мазурова по Корее
Долина Мурын в городе Тонхэ, провинции Канвондо
Вершина. Гора Собэксан в уезде Танян, провинции Чхунчхон-Пукто
Гора Сораксан в уезде Инчжэ, провинции Канвондо
Вершина «Тэчхонбан» горы Сораксан
Последний привал перед вершиной горы Сораксан
Сораксан, Борис Мазуров и его корейские друзья
Уезд Танян за пять минут до полёта на параплане
Полет на параплане
Вершина годы Тхэбэксан в городе Тхэбэк, провинции Канвондо
Утро на восточном море, восход
Очередь на вершину горы Халласан на острове Чэчжу
Гора Халласан
Волшебный рассвет. Монастырь Хянильам в городе Ёсу, провинции Чолла-Намдо
Мольбы о счастье. Монастырь Хянильам в городе Ёсу, провинции Чолла-Намдо
На острове Чэчжу
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-10
2019-12-10
2019-12-09