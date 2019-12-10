ЦТАК: На полигоне Сохэ проведены «очень важные испытания»

КНДР активизирует провокационную деятельность. На этот раз было заявлено о проведении на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни «очень важных» испытаний. На этом полигоне есть площадка для испытания ракетных двигателей, а само это место является одним из трёх ключевых объектов в северокорейской программе разработки ядерного оружия. Среди них также ядерный полигон Пхунгери и ядерный центр Ёнбён. Ранее, на волне активизации диалога по денуклеаризации, Север обещал закрыть эти объекты. Однако все они либо возобновили работу, либо, по некоторым признакам, готовятся к этому. О намерении закрыть полигон в Тончхан-ни говорилось в июне и сентябре прошлого года на северокорейско-американском саммите в Сингапуре. Соответствующая договорённость была зафиксирована в межкорейской декларации, принятой по итогам саммита в Пхеньяне. После этого КНДР даже продемонстрировала конкретные шаги по выполнению этого обещания. Однако, как выяснилось, демонтаж носил частичный характер и касался устаревших инфраструктурных строений. Внешне Север принимал меры по денуклеаризации, а в действительности проводил реконструкцию объекта для испытаний новых образцов ракетных двигателей. Южнокорейские военные считают, что местные власти завершили восстановление полигина Сохэ ещё этим летом.





Схожая ситуация с полигоном Пхунгери. Там были взорваны второй, третий и четвёртый туннели. Первый закрыли после ядерных испытаний. Однако иностранных экспертов не приглашали для наблюдения за ходом демонтажа данных объектов. Частично место подрыва туннелей показали лишь журналистам, что вызвало подозрения и сомнения. Председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Пак Хан Ги в ходе парламентской инспекции заявил, что данные объекты можно восстановить. Помимо этого, высказываются предположения, что ведётся работа по возобновлению деятельности ядерного центра Ёнбён. Американские эксперты, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, указывают, что там было проведено испытание системы охлаждения легководного реактора. Другими словами, ситуация вокруг КНДР может вернуться к уровню, имевшему место до возобновления диалога.





США предостерегают КНДР от дальнейшего наращивания провокаций. 8 декабря помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что если Север нарушит обещания и пойдёт другим путём, то у США есть множество рычагов воздействия. В тот же день на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп написал, что Ким Чон Ын «слишком многое может потерять, на самом деле вообще всё, если будет предпринимать враждебные действия». Одновременно Вашингтон выражает открытость к диалогу.



